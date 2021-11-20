Va chạm xe, tài xế ô tô tung đòn đánh nam thanh niên liên tục vào mặt ngay giữa phố, khiến người đi đường bức xúc

Theo đó, sau khi xảy ra va chạm, nam thanh niên đi SH và tài xế ô tô đã xảy ra tranh cãi. Sau khi lời qua tiếng lại, tài xế ô tô đã lao vào đánh nam thanh niên. Bị đấm liên tục vào mặt, nam thanh niên đi SH chỉ biết đưa tay ra đỡ.

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