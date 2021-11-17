Ứa nước mắt nhìn cảnh cụ bà 75 tuổi còng lưng gánh nồi chuối xào 1 triệu đi bán nhưng bị trượt ngã mà đổ sạch

Theo chia sẻ của người đăng tải clip này, bà cụ trong đoạn clip trên đã 75 tuổi, một mình gánh nồi chuối xào đi bán. Nhưng không may, tới một đoạn đường, bà bị vấp ngã nên đã đổ sạch nồi chuối trị giá 1 triệu. Càng khiến người xem thương hơn chính là bộ quần áo của bà cũng đã dính đầy chuối. Nhiều cư dân mạng vô cùng lo lắng và hỏi địa chỉ để giúp đỡ bà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ua-nuoc-mat-nhin-canh-cu-ba-75-tuoi-cong-lung-ganh-noi-chuoi-xao-1-trieu-di-ban-nhung-bi-truot-nga-ma-do-sach-436999.html