Tưởng con vật đầy lông lá đang say giấc, người đàn ông lấy que chạm vào thì hoảng sợ khi phát hiện cảnh tượng bất ngờ

Sự việc được ghi lại gần thị trấn Alamos, thuộc bang Sonora, phía Tây Bắc Mexico. Người đàn ông leo núi thấy một con vật kỳ lạ, lông lá lùn xùm, nấp dưới hốc đá. Vì tưởng rằng đó là một con vật đang ngủ nên mới nép vào tảng đá nên tò mò chạm vào. Và cái kết khiến họ giật mình kinh hãi.
Đời Sống 07:57 28/09/2023

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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