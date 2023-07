Tưởng chừng chỉ vứt rác thông thường, nhưng đó lại là hành động dã man khiến ai cũng ghê tởm và kinh hãi

Vụ việc xảy ra vào lúc 2 giờ chiều ngày 7/1, được camera an ninh đã ghi lại hình ảnh 1 phụ nữ đi ô tô nén 1 túi nilon rác màu đen vào 1 thùng rác ở Hobbs, bang New Mexico. Tuy nhiên 5 tiếng sau có người phát hiện đó không phải túi rác thông thường mà là 1 đứa trẻ sơ sinh vẫn còn nguyên dây rốn, rất may bé trai vẫn còn sống.

