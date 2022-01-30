Truyền nhân của khủng long dưới lòng đại dương tung cú cắn uy lực xé nát con mồi chỉ trong chớp mắt

Predator X là một loài thủy quái đáng sợ với bất kỳ loài sinh vật biển nào. Nhờ vào hàm răng sắc và lực cắn cực mạnh, nó có thể xé nát con mồi chỉ trong tích tắc. Quả không hổ danh loài "quái thú" sống từ kỷ Jura đáng sợ và nguy hiểm.
Đời Sống 06:00 30/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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