Trốn sự truy đuổi của bầy sư tử, báo hoa mai 2 lần cô leo lên cây nhưng vẫn bị sư tử kéo xuống 'xé xác'

Tại Vườn Quốc gia Serengeti, Kenya, một con báo hoa mai đã bị ba con sư tử tấn công ngay dưới gốc cây. Dùthân cây đang ở ngay cạnh nhưng con báo đã không kịp chạy lên cây khi bị tập kích. Ba con sư tử cái cũng không vội vã tấn công vì e dè báo hoa mai, một loài săn mồi đáng gờm.

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