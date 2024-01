Trổ tài bắt rắn hổ chúa bằng tay không, người đàn ông gặp 'tai nạn nghề nghiệp' và nhận kết đắng

Hình ảnh ghi lại cho thấy chuyên gia bắt rắn biểu diễn bắt rắn bằng tay nhưng không may bị nó cắn. May mắn, các bác sĩ đã kịp thời can thiệp để giúp cứu mạng của người này.

Đời Sống 10 giờ 13 phút trước 10 giờ 13 phút trước Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tro-tai-bat-ran-ho-chua-bang-tay-khong-nguoi-dan-ong-gap-tai-nan-nghe-nghiep-va-nhan-ket-dang-647435.html