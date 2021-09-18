Trâu rừng và những lần 'phản đòn' mãnh liệt khiến 'chúa tể thảo nguyên' cũng phải gặp trọng thương hoặc mất mạng

Trong số những loài động vật to lớn, trâu rừng được xem là con mồi hấp dẫn nhưng cũng đầy thách thức đối với sư tử. Khi săn trâu rừng, sư tử không thể tránh khỏi các rủi ro có thể xảy ra. Trong đó, đáng sợ nhất chính là bị con mồi húc trọng thương hoặc mất mạng.

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