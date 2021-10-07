Trâu rừng trên bờ bị sư tử 'truy sát, dưới nước gặp cá sấu rình mò và cái kết 'đuổi cùng giết tận' của những kẻ đi săn

Bị sư tử đuổi giết trên bờ, con trâu rừng lao xuống nước lại bị cá sấu tấn công tới tấp nên phải phi ngược lên bờ thì lại gặp đàn sư tử hung hãn. Liệu trâu rừng có may mắn thoát được kiếp nạn khốn khổ này?

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