Trâu rừng nổi cơn thịnh nộ cả bầy truy sát sư tử để trả thù và cái kết 'khốn đốn' dành cho kẻ đi săn

Trong clip, một con sư tử cái đang bị đàn trâu rừng truy đuổi rồi tấn công dữ dội. Không còn cách nào khác nó đành phải leo lên cây để lánh nạn. Tuy nhiên, do không đủ sức bám trụ nên chỉ sau một thời gian ngắn nó đã bị rơi xuống đất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trau-rung-noi-con-thinh-no-ca-bay-truy-sat-su-tu-de-tra-thu-va-cai-ket-khon-don-danh-cho-ke-di-san-439586.html