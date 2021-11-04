Trâu rừng mẹ quyết chiến sinh tử với bầy sư tử để cứu mạng con và cái kết

Trâu rừng mẹ đã dùng hết sức bình sinh chiến đấu quyết liệt với đàn sử tử để bảo vệ con. Dù thế nhưng may mắn chưa mỉm cười với mẹ con nhà trâu rừng. Trâu mẹ đã cố gắng nhưng vẫn không thể cứu được mạng sống cho trâu con, thậm trí nó còn tí bỏ mạng nếu không có đàn trâu rừng đến giải vây kịp thời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trau-rung-me-quyet-chien-sinh-tu-voi-bay-su-tu-de-cuu-mang-con-va-cai-ket-434432.html