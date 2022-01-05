Trâu rừng 'khốn đốn' khi nhiều giờ liền bị bầy sư tử hành hạ, 'lật kèo' giờ chót khiến những kẻ đi săn trở tay không kịp

Sau nhiều giờ vật lộn, hai con sư tử bắt đầu đuối sức và trâu rừng đã bật dậy phản đòn hất sư tử văng ra xa. Dường như con mồi hay kẻ đi săn đều cảm thấy mệt mỏi trọng cuộc chiến sinh tử lần này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trau-rung-khon-don-khi-nhieu-gio-lien-bi-bay-su-tu-hanh-ha-lat-keo-gio-chot-khien-nhung-ke-di-san-tro-tay-khong-kip-444570.html