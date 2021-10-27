Trâu rừng 'đuổi cùng giết tận' sư tử, bất ngờ bị kẻ đi săn gọi anh em đến đánh hội đồng

Theo Daily Star, đoạn video quay tại công viên quốc gia Kruger ở Nam Phi, bắt đầu với cảnh trâu rừng hoảng hồn khi chạm trán sư tử. Nhưng khi thấy con sư tử chỉ có một mình, trâu rừng to khỏe quay sang đuổi sư tử bỏ chạy. Nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi khi hai con sư tử đực khác xuất hiện.
Đời Sống 18:09 27/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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