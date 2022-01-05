Trâu rừng anh dũng lao đến tấn công bầy 'chúa tể thảo nguyên' để giải cứu đồng loại trước tình cảnh 'ngàn cân treo sợi tóc'

Đàn sư tử nổi tiếng có tên Kmabula tại khu bảo tồn động vật Mala Mala đã săn được một con trâu rừng to khỏe sau khi mất nhiều giờ đồng hồ theo dấu đàn trâu. Khá bất ngờ khi trâu rừng đã mạnh mẽ bay đến tấn công những kẻ đi săn đáng gờm.
Đời Sống 17:30 05/01/2022

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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