Trăn khổng lồ trườn vào nhà của người dân để trú bão, tiện nuốt chửng một con mèo quý hiếm của gia chủ và cái kết

Video ghi lại vào ngày 28/9, một cơn bão đang tàn phá khu vực Ayutthaya, Thái Lan. Và một con trăn khổng lồ đã trườn vào nhà tìm kiếm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, sự trú ẩn này đã dẫn đến một bi kịch khác khi nó nuốt chửng toàn bộ một con mèo Khao Manee - là một trong những giống mèo hiếm trên toàn thế giới mà chủ nhà nuôi.

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