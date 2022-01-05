Trăn khổng lồ tham lam 'nuốt chửng' cá sấu vào bụng chỉ trong vài nốt nhạc và cái kết cực bi thảm cho kẻ ham ăn

Những con trăn có kích thước to lớn và sức mạnh vượt trội nhưng đôi khi lại phải chịu một cái kết thảm chỉ vì những con mồi mà chúng nuốt vào bụng. Nó đã nuốt sống 1 con cá sấu trưởng thành vào bụng và điều không may đã xảy ra.
Đời Sống 19:00 05/01/2022

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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