'Thương' mai gần xuân lại đứng một mình trước hiên nhà, nhóm thanh niên tính cuỗm đi cho mai bớt 'cô đơn' trước thềm năm mới?

Đêm khuya, nhân lúc gia chủ vắng nhà, nhóm thanh nhiên trộm mai liền tới 'lắc điên cuồng' cây mai trước cửa nhà. Tiếc thay, có vẻ vì chưa đủ 'duyên' nên có 'cố gắng' cỡ nào, các thanh niên vẫn chưa chinh phục được cây mai của nhà gia chủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-mai-gan-xuan-lai-dung-mot-minh-truoc-hien-nha-nhom-thanh-nien-tinh-cuom-di-cho-mai-bot-co-don-truoc-them-nam-moi-446412.html