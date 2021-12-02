Thua tận 30kg, VĐV thể hình vẫn hạ chóng vánh võ sĩ Muay trên sàn MMA trong sự ngỡ ngàng của nhiều khán giả đang xem

Tiếng chuông bắt đầu vang lên, Burchak dồn lên gây sức ép về phía đối thủ. Dù vậy, sự nóng vội đã khiến tay đấm 32 tuổi phải trả giá. Tận dụng tình huống sơ hở của Burchak, Piskun tung một pha móc bằng tay phải cực nặng. Burchak ngã xuống võ đài và trọng tài Pavel Sekretarev đã quyết định dừng màn so tài.

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