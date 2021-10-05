Thử sức với trò trượt ống cảm giác mạnh, người phụ nữ bị tụt bikini khiến người xem 'đứng ngồi không yên'

Đoạn lcip ghi lại cảnh một người phụ nữ cùng cậu bé chơi trò trượt đường ống tại công viên giải trí. Tuy nhiên, ngay đến khi "du thuyền" đáp xuống mặt nước, bộ bikini của người này bị tụt khiến cô phải nhanh chóng điều chỉnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-suc-voi-tro-truot-ong-cam-giac-manh-nguoi-phu-nu-bi-tut-bikini-khien-nguoi-xem-dung-ngoi-khong-yen-428888.html