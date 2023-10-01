Thót tim trước cảnh tượng sạt lở núi kinh hoàng, tài xế ô tô vội lùi xe thoát thân trong gang tấc

Sự việc xảy ra vào ngày 27/9, tại Thành phố Trùng Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Video ghi lại cho thấy một chiếc xe ô tô bán tải màu vàng đang dừng lại ở giữa đường vì phát hiện có sạt lở. Rất nhanh sao đó, một khối lượng đất đá lớn bất ngờ đổ ập xuống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thot-tim-truoc-canh-tuong-sat-lo-nui-kinh-hoang-tai-xe-o-to-voi-lui-xe-thoat-than-trong-gang-tac-620543.html