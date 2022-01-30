Thót tim khoảnh khắc quay đầu xe ở đường vách núi cheo leo của tài xế 'lão làng', chỉ một sơ xuất tử thần sẽ liền gọi tên

Chuyên gia lái xe đang dùng hết năng lực của mình điều khiển chiếc xe quay đầu một cách an toàn trên con dốc hẹp. Khoảnh khắc khiến người xem 'toát mồ hôi hột' vì cực kỳ căng thẳng và cam go.
Đời Sống 06:00 30/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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