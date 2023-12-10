Thót tim cảnh tượng tài xế bị cướp cầm dao đâm vào ngực, pha xử lý xuất thần giúp ông thoát chết nhờ thứ bất ngờ

Sự việc xảy ra vào ngày 27/11, tại Sungai Petani, bang Kedah, Malaysia và đã được camera hành trình ghi lại. Hình ảnh nam tài xế 65 tuổi đang chở một cậu bé 13 tuổi. Cậu bé bất ngờ ngồi sát về phía trước rồi rút dao đâm vào ngực tài xế nhờ pha xử lý xuất thần giúp tài xế thoát nạn.
Đời Sống 15:50 10/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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