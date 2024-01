Thấy xe ô tô đi tới, nữ giáo viên ôm học sinh lao ra giữa đường rồi quỳ gối chặn lại và sự thật phía sau

Sự việc xảy ra tại trường mẫu giáo Haqi, Thành phố Xinji, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Nguyên nhân vì đứa bé đang học tại một trường mầm non địa phương thì đột nhiên bị co giật do sốt cao, cô giáo làm vậy để nhờ sự giúp đỡ.

