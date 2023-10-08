Thấy xe cấp cứu mất kiểm soát tông vào quầy mì rồi lao về phía mình, người phụ nữ mua hàng vội vàng bỏ chạy trong sợ hãi

Sự việc xảy ra ở tỉnh Lamphun, Thái Lan vào ngày 30/9. Đoạn clip ghi lại cho thấy, người phụ nữ hoảng sợ bỏ chạy khi chiếc xe cấp cứu kéo lê quầy mì. Toàn bộ khoảnh khắc thót tim này đã được camera giám sát ghi lại.

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