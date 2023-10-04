Thấy túi bóng đen vứt bên đường, 2 cô gái tò mò mở ra xem thì ta hỏa khi thấy thứ màu đen lúc nhúc bên trong

Video ghi cảnh 2 cô gái đang chạy xe thì ngờ nghe thấy những tiếng kêu lớn của con vật nào đó. Cả 2 phát hiện chúng phát ra từ chiếc túi bóng đen bỏ bên vệ đường, hai cô gái mở ra xem thì phát hiện thứ bất ngờ bên trong, đó là 10 con chó con mới sinh, cơ thể chúng còn ẩm nước ối.
Đời Sống 09:45 04/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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