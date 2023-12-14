Thấy tấm nệm cũ bên đường, người đàn ông mang về nhà, lúc mở ra thì thấy thứ bất ngờ này được giấu bên trong

Vụ việc xảy ra tại Thành phố Ngô Châu, nằm ở phía đông tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy một người đàn ông vô cùng may mắn khi tìm thấy nhiều tờ tiền được giấu bên trong một tấm nệm cũ mà anh đã nhặt được bên đường.
Đời Sống 16:00 14/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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