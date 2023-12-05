Thấy người đàn ông cầm bao thuốc lá chạy ra ngoài, chủ cửa hàng lập tức đuổi theo rồi tung cú đá vào ô tô và cái kết

Sự việc được ghi lại tại Vũ Cường, Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Người đàn ông sau khi vào cửa hàng giả vờ mua thuốc đã cầm bỏ chạy ra xe. Chủ cửa hàng chạy theo rồi nhảy lên tung cú đá vào cửa sổ ô tô. Tuy nhiên, tên trộm và đồng phạm đã trốn thoát.

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