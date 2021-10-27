Thấy đồng loại bị 12 con sư tử đói quật đuổi đánh, trâu rừng liều mạng lao vào 'tử chiến'

Video ghi lại vụ việc bắt đầu bằng một bầy 12 con sư tử tiếp cận con trâu rừng bị thương. Khi con mồi đang cố rúc vào bụi rậm gần đó, kẻ săn mồi lao vào tấn công. Không lâu sau, một nhóm nhỏ trâu rừng tiến tới đồng loại bị thương nhưng chúng lại bị đám sư tử đuổi đi. Một nhóm khác sau đó cũng gặp cảnh tương tự.
Đời Sống 09:40 27/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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