Thấy con đang ngồi chơi thì bất ngờ khóc thét với khuôn mặt tối sầm, mẹ hốt hoảng làm ngay điều này khiến dân mạng đồng thanh "quá may mắn"

Thì ra cậu con trai bị nghẹn thạch, và sau đó đã được đưa tới bệnh viện lấy miếng thạch ra khỏi cổ họng. Sự việc xảy ra tại một nhà dân ở tỉnh Chainat, Thái Lan và đã được camera giám sát ghi lại.

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