Thấy có thứ gì đó lướt qua chân, chủ nhà tái mặt bỏ chạy thoát thân khi phát hiện hổ mang chúa dài 3m đột nhập và cái kết

Hình ảnh ghi lại tại một ngôi nhà ở khu vực Puncak Langik, Nam Solok, Tây Sumatra, Indonesia vào ngày 30/11 làm chủ nhà hoảng sợ. Người này phát hiện khi nó trườn qua chân anh nên nhanh chóng rời khỏi nhà và cầu cứu chuyên gia bắt rắn.

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