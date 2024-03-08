Thấy chó hoang lao ra tấn công, cậu bé ra hiệu cho bạn chạy đi tìm người giúp đỡ, một mình xua đuổi bầy chó cực thông minh

Sự việc xảy ra tại một con hẻm ở Hyderabad, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Hình ảnh ghi lại cho thấy cậu bé đã nhanh trí ra hiệu cho cô bạn chạy đi tìm người giúp đỡ còn mình không ngừng xua tay, dọa nạt cho đến khi chúng bỏ đi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-cho-hoang-lao-ra-tan-cong-cau-be-ra-hieu-cho-ban-chay-di-tim-nguoi-giup-do-mot-minh-xua-duoi-bay-cho-cuc-thong-minh-654656.html