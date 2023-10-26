Thấy chất lỏng lạ chảy trên tường, người phụ nữ bất ngờ phát hiện ra 35 nghìn con ong trú ẩn trong nhà suốt 2 năm và cái kết mất 6 tiếng ‘thu dọn bãi chiến trường’

Sự việc được ghi lại tại một nhà dân ở New York, Mỹ. Người phụ nữ thấy một dòng chất lỏng kỳ lạ chảy thành giọt trên tường. Và rồi cô nhận ra đó là mật ong nên nhờ chuyên đến giải quyết. Người thợ phải liên tục làm việc suốt 6 tiếng để thu hoạch mật ong.
Đời Sống 14:26 26/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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