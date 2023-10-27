Thấy bé trai đột ngột lao qua đường, tài xế điều khiển xe tải lập tức đánh lái khẩn cấp, cảnh tượng nguy hiểm khiến nhiều người sợ hãi

Sự việc được ghi lại vào ngày 24/10, tại Thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Video ghi lại cho thấy bé trai bất ngờ chạy qua một con đường đông đúc mà không chú ý quan sát. Một chiếc xe tải di chuyển với tốc độ cao đi tới. Phát hiện ra sự việc, tài xế lập tức đánh lái chuyển hướng và phanh gấp để tránh xảy tai nạn.

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