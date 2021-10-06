Thanh niên giật nát chiếc áo của cô gái khi được nhờ gỡ hộ miếng băng dính sau lưng và sự thật không ngờ phía sau

Một người thanh niên đã hoảng hốt khi giật tung chiếc áo đỏ của một cô gái khi được cô này nhờ gỡ hộ miếng băng keo dính sau lưng. Tuy nhiên, đây thực chất là một trò chơi khăm của cô bạn gái đi cùng anh ta.

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