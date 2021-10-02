Thằn lằn khổng lồ 'phục kích' rắn hổ mang chúa khi nó đang 'xơi' 2 con chuột lang béo bở, đó cũng chính là bữa ăn cuối cùng của cuộc đời

Con rắn hổ mang chúa không thể ngờ rằng, hai con chuột lang béo mầm chính là bữa ăn cuối cùng của cuộc đời nó. Nó đã bị thằn mai phục và kết liễu ngay sau khi tóm được 2 con chuột.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/than-lan-khong-lo-phuc-kich-ran-ho-mang-chua-khi-no-dang-xoi-2-con-chuot-lang-beo-bo-do-cung-chinh-la-bua-an-cuoi-cung-cua-cuoc-doi-428378.html