Tham lam nuốt trọn 2 con dê cùng một lúc, trăn khủng 'khốn đốn khi không thể cử động

Khoảnh khắc đáng sợ khi người dân ở một ngôi làng tại Malaysia phát hiện ra con trăn khổng lồ nằm im trên mặt đất. Sau khi xơi tái 2 con dê của họ, con trăn quá no và không thể cử động.Theo tờ Daily Mail, con trăn dài khoảng 4,8 mét đã ăn hai con dê của dân làng sau khi chui qua một hàng rào dây thép gai.

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