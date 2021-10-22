Thả câu giữa vùng nước vắng, người đàn ông kéo lên thuyền con cá 'siêu khủng' khi biết nguồn gốc của con cá thì ngã ngửa

Một người đàn ông đã sử dụng một chiếc thuyền có tên Kayak - loại thuyền được điều khiển bằng sức người nhờ vào việc chèo để di chuyển ra giữa một vùng đất ngập nước. Sau đó anh tiến hành thả câu ở vùng nước này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tha-cau-giua-vung-nuoc-vang-nguoi-dan-ong-keo-len-thuyen-con-ca-sieu-khung-khi-biet-nguon-goc-cua-con-ca-thi-nga-ngua-432507.html