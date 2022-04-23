Thả câu giữa biển khơi, người đàn ông bất ngờ kéo lên một 'sinh vật kỳ lạ', chuyện gì đã xảy ra?

Sinh vật trong đoạn clip đã bị lồi cả mắt và dạy dày ra khỏi miệng khiến nó trông càng kỳ dị. Thực chất nó chỉ là một con cá quân hay còn gọi là cá rô biển (tên khoa học: Sebastes). Lý do chính là sự thay đổi áp suất. Thuật ngữ của những người câu cá chuyên nghiệp gọi đó là hiện tượng barotrauma để chỉ về những sinh vật sống ở đáy biển sâu bị kéo lên khỏi bề mặt nước biển.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tha-cau-giua-bien-khoi-nguoi-dan-ong-bat-ngo-keo-len-mot-sinh-vat-ky-la-chuyen-gi-da-xay-ra-464155.html