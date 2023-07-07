Tên cướp táo tợn, ngang nhiên rồ ga, phóng xe vào cửa hàng để căn trộm, hành vi ghê rợn sau đó còn bất ngờ hơn

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, một chiếc sedan màu trắng bất ngờ đâm sầm vào cửa kính khiến các mảnh vỡ văng tung tóe. Sau đó, 4 nghi phạm che mặt nhảy ra khỏi xe, dùng búa đập phá các tủ kính trưng bày để vơ vét trang sức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ten-cuop-tao-ton-ngang-nhien-ro-ga-phong-xe-vao-cua-hang-e-can-trom-hanh-vi-ghe-ron-sau-o-con-bat-ngo-hon-599540.html