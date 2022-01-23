Tên cướp liều lĩnh đập cửa đe dọa con nít ngay giữa ban ngày khiến các bé hoảng loạn khóc thét trao hết tài sản

Khi bé trai đang học trực tuyến với cô giáo qua máy tính bảng thì cửa phòng trọ bị đập phá kèm theo tiếng quát lớn, yêu cầu đưa điện thoại. Tên cướp lưu manh liên tục dọa nạt khiến anh em bé trai khóc lớn run rẩy gọi mẹ. Camera ghi lại quá trình tên cướp lộng hành khiến cư dân mạng bức xúc.

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