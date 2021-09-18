Tài xế xe quên khéo phanh tay, khiến chiếc ô tô 'không người lái' lao thẳng xuống dốc đâm vào tường

Xuống xe kiểm tra 'thiệt hại' sau va chạm nhưng tài xế quên kéo phanh tay khiến chiếc ô tô “không người lái” lao xuống dốc đâm thẳng vào tường ở miền trung Trung Quốc. Sau khi đoạn video được đăng tải khiển người xem phải thót tim ra ngoài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-xe-xe-quen-kheo-phanh-tay-khien-chiec-o-to-khong-nguoi-lai-lao-thang-xuong-doc-dam-vao-tuong-425061.html