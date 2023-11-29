Tài xế say rượu lái ô tô lao vào đám đông khiến 9 người tử vong, cảnh tượng sau tai nạn gây ám ảnh

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 25/11, nạn nhân là những người dân đang đi xem lễ Phật giáo ở tỉnh Si Sa Ket, Thái Lan. Sau khi uống rượu tài xế đã lái xe gây tai nạn khiến ít nhất 9 người tử vong. Người này đã cố gắng trốn thoát bằng một chiếc ô tô khác nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ.
Đời Sống 11:48 29/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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