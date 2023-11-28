Tài xế cố tình nhấn ga, đâm vào nhóm người đang tranh cãi trên đường khiến 2 người bị thương rồi bỏ đi

Sự việc được ghi lại vào ngày 19/11, bên ngoài một quán cà phê ở thành phố Borovichi, Nga. Theo đó một nhóm người đang tranh cãi trên đường thì có một chiếc xe màu trắng xuất hiện, cố tình lao thẳng vào đám đông. Hậu quả làm trúng 2 người rồi nhấn ga bỏ đi.

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