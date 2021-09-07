Tai nạn kinh hoàng, người phụ nữ tạt đầu xe bồn rồi kẹt vào gầm xe bị kéo đi hàng chục mét nhưng vẫn thoát chết thần kỳ

Sự việc xảy ra tại thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc và đã được camera giám sát ghi lại. Cú va chạm khiến người phụ nữ bị chiếc xe bồn kéo đi khoảng 40 mét. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn sống sót khó tin và tự mình chui ra khỏi gầm xe.

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