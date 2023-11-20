Sửng sốt cảnh tượng người đàn ông dội nước lên người con rắn hổ mang chúa và vuốt ve khiến người xem thót tim

Một đoạn video ghi lại cảnh tượng người đàn ông tắm cho một con rắn hổ mang chúa cỡ lớn. Không những vậy, người này còn vuốt ve con rắn kịch độc, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xem sửng sốt.

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