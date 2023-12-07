Sức sống mãnh liệt, con cua bất ngờ tỉnh dậy và cử động làm rách lớp màng bọc khi được đưa lên gian hàng bày bán thu hút nhiều người xem

Đoạn video đặc biệt ghi lại tại một siêu thị, một số con cua đã tỉnh dậy và cử động làm rách lớp màng bọc. Sự việc này đã thu hút sự chú ý của nhiều người mua sắm tại siêu thị.
Đời Sống 16:41 07/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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