Sư tử đực đang đói bỗng nổi điên, tấn công du khách dùng răng ngoặm chặt bánh xe khiến ai nấy kinh hồn bạt vía
Cảnh tượng này xảy ra tại khu bảo tồn thiên nhiên Chapin thuộc tỉnh Escuintla, Guatemala. Một con sư tử bất ngờ tấn công đoàn du khách, dùng răng ngoạm chặt lấy bánh xe và cắn xé. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người thất kinh vì sợ hãi.
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