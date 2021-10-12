Shipper tay không trèo tầng 3 như 'siêu anh hùng', giải cứu bé gái đang kẹt đầu ở lan can chung cư

Tại Trung Quốc, một bé gái 4 tuổi bị treo lơ lửng trên cửa sổ tầng ba sau khi bị kẹt đầu vào song sắt bảo vệ của căn hộ. Ngay lập tức, người giao hàng Li Kaichen đã nhanh chóng trèo lên tường tòa nhà mà không dùng tới bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào để tiếp cận bé gái. May mắn thay, bé gái đã an toàn.
Đời Sống 06:30 12/10/2021

Minh Thư | Theo Phụ nữ sức khỏe

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