Sau cuộc tranh cãi, người đàn ông lớn tuổi nhoài người ra ngoài cửa sổ đánh nhân viên nhưng tài xế xe Audi còn có hành động sốc hơn gây phẫn nộ

Sự việc được ghi lại vào ngày 23/10, tại Thành phố Điệu Binh Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Hình ảnh cho thấy người đàn ở ghế sau chiếc Audi đã nhoài người ra ngoài cửa sổ và tấn công người giao hàng đi xe tay ga. Ngày sau nó nữ tài xế còn xuống xe và đẩy người giao hàng ngã xuống đất.
Đời Sống 17:26 28/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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