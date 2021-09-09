'Sát thủ' kỳ Phấn Trắng phải bỏ mạng khi dám săn loài động vật trên cạn lớn nhất hành tinh

Là loài động vật chân đốt lớn, dài 12,6m, nặng hơn 3 tấn và nhất là tập tính săn mồi theo bầy đàn, những con Mapusaurus đã trở thành một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất kỷ Phấn Trắng. Video được tái hiện lại khiến người xem cảm thấy mãn nhãn với thời kì khủng long.
Đời Sống 00:32 09/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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